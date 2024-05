Napoli, rivoluzione della squadra: si punta Fazzini e sfuma Buongiorno

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta puntando su Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli di 21 anni, recentemente convocato nella Nazionale Under 21. Fazzini potrebbe rappresentare il primo passo nella ricostruzione della squadra, avviata in queste ore.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha avanzato un’offerta di 7 milioni di euro per il giocatore, ma il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha richiesto 10 milioni. Nell’accordo potrebbe essere incluso anche il portiere Caprile, che probabilmente non farà ritorno a Napoli.

Sfuma Buongiorno

Nel frattempo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha posto un freno alle aspirazioni del Napoli riguardo al difensore Alessandro Buongiorno, chiedendo 40 milioni di euro per il trasferimento. A meno che il nuovo allenatore non dia indicazioni diverse, sembra inevitabile la cessione di Natan, Cajuste e Lindstrom. L’unico giocatore considerato indispensabile è Ngonge. Manna, dirigente del Napoli, deve affrontare anche il malcontento di diversi giocatori all’interno dello spogliatoio, una situazione che, come indicato da Calzona, potrebbe creare tensioni.

Osimhen attende il Psg

Per quanto riguarda Victor Osimhen, il suo agente, Roberto Calenda, è in attesa di formalizzare un’offerta di 120 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain. Tuttavia, Osimhen sembra attratto anche dall’offerta del fondo Pif per un trasferimento all’Al-Ahli a Riad.

De Laurentiis, questa volta, non ha preferenze sulla destinazione. Durante l’ultimo incontro con i tifosi al Maradona, De Laurentiis ha lasciato intendere che il futuro di Osimhen è incerto. Nonostante il sogno del giocatore sia approdare in Premier League, Parigi rimane la sua meta preferita.