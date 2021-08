Napoli, rivoluzione difesa: Rugani per sostituire il partente Kostas Manolas?

In casa Napoli il calciomercato sarà concentrato tutto in questi ultimi giorni di agosto. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole accontentare il suo allenatore Luciano Spalletti e regalargli una squadra in grado di qualificarsi alla prossima Champions League.

Nelle ultime ore il Napoli si sarebbe fiondato su un calciatore della Juventus, Daniele Rugani. Il centrale bianconero arriverebbe in azzurro in prestito e per sostituire Kostas Manolas, il quale avrebbe espressamente chiesto al presidente azzurro di essere ceduto e ritornare in patria, in Grecia.

Come rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus accetterebbe volentieri la pista Napoli, anche perché punterebbe a diventare il centrale titolare.

Con l’addio di Manolas, infatti, se la giocherebbero lui, Juan Jesus e Rrahmani per affiancare Kalidou Koulibaly.

Dopo due anni a Napoli e sette in Italia, Manolas avrebbe preso una decisione importante, ovvero di tornare in Grecia. Per Aurelio De Laurentiis si tratterebbe di una grande occasione per alleggerire il monte ingaggi.