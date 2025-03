Napoli, rivoluzione in attacco: Simeone in uscita, incognita Raspadori

Il Napoli si prepara a una rivoluzione offensiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna dovrà operare diverse scelte cruciali nel reparto avanzato, con particolare attenzione alla situazione di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Giovanni Simeone sembra destinato a lasciare il club partenopeo alla fine della stagione. L’attaccante argentino è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. Non è un segreto che già durante la finestra di mercato invernale avesse attirato l’interesse di diversi club, con il Torino in prima fila. Tuttavia, il Napoli ha deciso di rimandare ogni decisione sul Cholito alla fine del campionato, e ora la cessione appare inevitabile.

Anche Giacomo Raspadori si trova in una posizione delicata. Il suo futuro dipenderà fortemente dall’assetto tattico che verrà adottato per la prossima stagione. Se il Napoli dovesse optare per un modulo con due punte, l’ex Sassuolo potrebbe essere confermato come titolare. Tuttavia, in caso di un ritorno a un sistema con un’unica punta, non è esclusa una sua partenza.

Il futuro dell’attacco azzurro dipenderà quindi dalle scelte strategiche della società e dall’arrivo del nuovo allenatore. L’obiettivo del club è quello di costruire un reparto offensivo competitivo e funzionale al progetto tecnico della prossima stagione, senza escludere colpi di scena nel mercato estivo.

In attesa di sviluppi concreti, i tifosi del Napoli restano con il fiato sospeso per capire quale sarà la nuova fisionomia dell’attacco azzurro. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del reparto offensivo della squadra partenopea.