Napoli, rivoluzione in vista: Allegri pronto a subentrare a Conte, De Bruyne e Sudakov vicini all’azzurro

Il Napoli si prepara a una possibile svolta epocale. Nonostante la conquista del quarto scudetto sotto la guida di Antonio Conte, il club partenopeo guarda al futuro con l’idea di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da RAI, Aurelio De Laurentiis avrebbe pronto un contratto triennale per l’ex tecnico della Juventus, corredato da una penale in caso di separazione anticipata

Le trattative tra De Laurentiis e Allegri si sono intensificate nelle ultime settimane, segno di una strategia ben definita da parte della dirigenza azzurra. Allegri, già protagonista di una situazione simile nel 2014 quando subentrò a Conte alla Juventus, potrebbe replicare l’impresa a Napoli, portando la sua esperienza e il suo pragmatismo tattico.

Parallelamente, il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa con due colpi di mercato di grande spessore: Kevin De Bruyne e Georgiy Sudakov. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City, sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. De Laurentiis ha dichiarato pubblicamente di aver parlato con il giocatore e la sua famiglia, lasciando intendere che De Bruyne abbia già acquistato una casa a Napoli . L’offerta del club partenopeo prevede un contratto triennale con un ingaggio netto di 6 milioni di euro per le prime due stagioni e 5 milioni per la terza.

Pronti i colpi

Anche Sudakov, giovane talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, è nel mirino del Napoli. Il club azzurro è in trattativa avanzata per assicurarsi le prestazioni del centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Il progetto ambizioso di De Laurentiis mira a consolidare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con l’eventuale arrivo di Allegri in panchina e l’acquisizione di giocatori del calibro di De Bruyne e Sudakov, il club partenopeo si candida a recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro della squadra. La tifoseria attende con trepidazione gli sviluppi, sperando di vedere presto nuovi campioni indossare la maglia azzurra e continuare a scrivere pagine memorabili della storia del Napoli.