Napoli, rivoluzione sul mercato: sei acquisti top per Conte

Il Napoli si prepara a una campagna acquisti ambiziosa in vista della stagione 2025-2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. La dirigenza azzurra è pronta a mettere a segno sei colpi di alto livello per alzare la competitività della squadra in tutte le competizioni

Uno dei nomi più caldi è quello di Moise Kean, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina. Il giocatore italiano, che ha ritrovato continuità e prestazioni convincenti in maglia viola, è considerato un profilo adatto per l’attacco azzurro. La sua forza fisica, la capacità di attaccare la profondità e una rinnovata maturità tecnica lo rendono un obiettivo concreto per Conte, che lo vede come una pedina preziosa per il suo sistema offensivo.

Altro nome molto discusso è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Lille, il che lo rende una ghiotta opportunità a parametro zero. Tuttavia, il Napoli sembrerebbe al momento più orientato su Kean, considerato più pronto e compatibile con l’impostazione tattica del tecnico.

Nuovi investimenti

Tra i possibili rinforzi spicca anche Mile Svilar, portiere serbo reduce da una stagione brillante con la Roma. Il Napoli sarebbe disposto a investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, riconoscendone le qualità e il potenziale per essere titolare nel lungo termine.

Il piano di mercato del Napoli include anche l’inserimento di altri profili per rinforzare il centrocampo, la difesa e le corsie esterne. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa profonda, giovane ma esperta, capace di sostenere il doppio impegno campionato-coppe e di tornare stabilmente tra le prime d’Europa.

Antonio Conte, pienamente coinvolto nel progetto tecnico, ha ricevuto rassicurazioni dal presidente De Laurentiis sul budget a disposizione. Il Napoli, dopo aver gettato le basi nella passata stagione, si prepara ora a un salto di qualità definitivo. Sei acquisti top per scrivere un nuovo capitolo vincente della sua storia.