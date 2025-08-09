Napoli, rivoluzione targata Antonio Conte: tanti acquisti e fuori calciatori non utili al progetto

La rivoluzione targata Antonio Conte ha portato un vero e proprio scossone in casa Napoli, con il club che ha scelto di voltare pagina rispetto alle scorse stagioni. Il tecnico leccese, sin dal suo arrivo, ha dettato una linea chiara: azzerare il passato, liberarsi di elementi che non hanno convinto e puntare su profili più adatti alla sua idea di gioco. Ne è scaturita un’estate di cessioni eccellenti, con diversi nomi che hanno lasciato definitivamente la maglia azzurra.

Tra i primi a salutare c’è stato Jens Cajuste, centrocampista svedese arrivato due anni fa e mai realmente protagonista. Poco spazio, rendimento altalenante e un’incompatibilità tattica con le richieste di Conte hanno portato alla decisione di cederlo. Stesso destino per Jesper Lindstrom, colpo importante, ma rivelatosi un flop: il danese, già ai margini lo scorso campionato, non è stato nemmeno convocato per il ritiro precampionato, segnale inequivocabile di un addio ormai scritto.

È partito anche Michael Folorunsho, reduce da una buona stagione ma ritenuto non funzionale al nuovo progetto. Nonostante la fisicità e la duttilità, Conte ha preferito puntare su altri profili per la mediana. Analoga la situazione di Rafa Marin, difensore spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid: il giovane centrale non ha mai convinto del tutto e il Napoli ha scelto di non confermarlo, aprendo le porte a un nuovo rinforzo in difesa.

La cessione più pesante, però, è senza dubbio quella di Victor Osimhen. Il nigeriano, protagonista dello scudetto 2022/23, ha salutato dopo una stagione condizionata da infortuni e da un feeling mai nato con il nuovo corso. Conte, pur riconoscendone il valore, ha ritenuto di poter reinvestire la maxi-plusvalenza su più ruoli, ridisegnando l’attacco con interpreti più compatibili.

Questa serie di uscite segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era. La dirigenza, su input del tecnico, ha scelto di tagliare i rami secchi già bocciati nella scorsa annata, senza esitazioni. Il segnale è forte: al Napoli di Conte non c’è spazio per compromessi, e chi non rientra nei piani viene immediatamente sostituito da giocatori funzionali al progetto.