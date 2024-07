Napoli, RMC Sport annuncia: “Mai interrotti i rapporti con Danso, il Lens ha bisogno di fare cassa”

La SSC Napoli non ha mai smesso di pensare a Kevin Danso. A rivelare la clamorosa indiscrezione di mercato è RMC Sport, riportando l’interessamento del club azzurro per il difensore centrale del Lens con cui si era già in trattativa la scorsa estate: “Il Napoli non ha mai interrotto i contatti per il centrale della nazionale austriaca Kevin Danso”.

“Il Lens ha bisogno di fare cassa e di ridurre il monte ingaggi e per questo motivo il 25enne potrebbe partire a fronte di un’offerta di almeno 25 milioni di euro”. Alla fine, però, la dirigenza azzurra decise di virare su Natan viste le difficoltà per arrivare al difensore austriaco.

NAPOLI ANCORA SUL MERCATO PER RINFORZARE LA DIFESA. DOPO GLI ARRIVI DI ALESSANDRO BUONGIORNO E RAFA MARIN CI SARA’ UN ULTERIORE INVESTIMENTO MILIONARIO PER IL REPARTO ARRETRATO DEL CAMPO?

Il tutto sembrava orchestrato ad arte per fare pressione sul suo club e rinnovare il contratto. Ora, però, il Lens si trova in difficoltà economica, rischierebbe la bancarotta e per questo è costretto a cedere Danso ad un prezzo di saldo. Dopo l’acquisto di Buongiorno e Rafa Marin il Napoli sarebbe interessato all’acquisto di un ulteriore centrale difensivo da regalare ad Antonio Conte.

Bisognerà, però, capire le intenzioni della società nello spendere ulteriori 25 milioni dopo aver già acquistato Alessandro Buongiorno per una cifra importante. Il club azzurro starebbe trattando anche Mario Hermoso ma ci sarebbero delle difficoltà sull’ingaggio del calciatore. Da parte di Danso, invece, non ci sarebbero problemi dal momento che il sì sarebbe già arrivato lo scorso anno.