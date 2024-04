Napoli-Roma, contestazione allo stadio Maradona per la deludente stagione

Per la SSC Napoli, una stagione deludente. Lo stadio Maradona, anche prima della partita, sta contestando la squadra azzurra per le prestazioni messe in campo in quest’anno che, vedono gli azzurri ormai fuori dalla lotta alla Champions League.

L’edizione odierna di Repubblica riporta: “La sfida di oggi contro la Roma al Maradona rischia di trasformarsi nell’ennesima tappa della via crucis stagionale del Napoli: squadra in disarmo e tifosi pronti a contestare”.

“Aurelio De Laurentiis ha mandato in ritiro i giocatori a furor di popolo, ma per rispondere all’ansia della piazza serve altro ed è logica l’attesa da parte dei tifosi per la scelta del nuovo tecnico: il termometro delle velleità del club di tornare in alto”.

Solo una grande prestazione ed una vittoria consentirà agli azzurri di sognare ancora una qualificazione, quasi impossibile, alla prossima Champions League ed evitare contestazioni anche al termine della partita.