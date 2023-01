Napoli-Roma, il commento di Telese e il pronostico di Lino Banfi

Napoli e Roma si daranno battaglia allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti punta alla vittoria per consolidare il primo posto in classifica e puntare sempre più allo Scudetto.

Tra le due squadre ci sarà un ex, il terzino Mario Rui. Prima di approdare in Campania, infatti, il giocatore ha vestito la maglia della Roma. Il giornalista Luca Telese ha parlato proprio del giocatore: “Mario Rui? Sembra Maradona, l’hanno stupidamente svenduto. Mi piace troppo. Questa è anche grande capacità di Spalletti“.

“La Roma gioca meglio col Napoli che col Monza, è una squadra catenacciara. Nelle conferenze stampa, Mourinho è champagne, in campo catenacciaro come Trapattoni“.

Sulla partita è intervenuto anche l’attore Lino Banfi, il quale ha fatto un pronostico per la partita: “Mourinho è più bravo di Spalletti, ha vinto tanto in carriera. Per me il Napoli merita di vincere lo scudetto, ma spero che domenica finisca 1 a 1. Anzi no, poi danno un rigore alla Roma e vinciamo 2 a 1“.

“Il Napoli vincerebbe comunque lo scudetto, anche se perdesse contro la Roma. Nell’82, quando Liedholm portò Scarnecchia al Milan mi chiamò Silvio Berlusconi e mi fa ‘Siamo a Milanello, il mister ha portato Scarnecchia che è tuo amico. Tu non puoi chiedere al tuo amico Scarnecchia di cambiare il cognome?“.