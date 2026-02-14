Napoli-Roma, le formazioni: Antonio Conte lo fa giocare dal primo minuto

La sfida decisiva tra Napoli e Roma non è soltanto una classica del campionato, ma uno snodo cruciale nella corsa ai posti che valgono la qualificazione alla UEFA Champions League. A questo punto della stagione, ogni punto pesa come un macigno, e uno scontro diretto può ridisegnare equilibri, ambizioni e morale di entrambe le squadre. Per il Napoli, giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un’opportunità enorme per mandare un segnale alle concorrenti.

La partita contro la Roma arriva in un momento in cui la classifica è corta e la lotta europea è più viva che mai: vincere significherebbe non solo guadagnare terreno, ma anche infliggere un colpo diretto a una rivale con lo stesso obiettivo.

Queste la formazione ufficiale del Napoli:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Sulla panchina azzurra, Antonio Conte sa bene che queste sono le partite che indirizzano una stagione. Il tecnico punterà sui suoi uomini di fiducia, quei calciatori chiave capaci di reggere la pressione e fare la differenza nei momenti decisivi. La Roma, dal canto suo, arriva con la consapevolezza di poter compiere un salto di qualità battendo una concorrente diretta in trasferta.