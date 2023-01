Napoli-Roma, Luciano Spalletti prepara una sorpresa di formazione

Domenica, alle ore 20.45, Napoli e Roma scenderanno in campo per il big match della prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Luciano Spalletti punta alla vittoria per consolidare il primo posto in classifica, mentre Mourinho punta a racimolare punti per puntare sempre di più alla zona Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore del Napoli avrebbe ormai deciso per una mossa a sorpresa in attacco, ovvero far partire Elmas dal primo minuto a sinistra. Nelle ultime partite, infatti, l’attaccante azzurro è riuscito a dare il meglio di sé sulla corsia opposta e la sua forma fisica è davvero eccezionale.

Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinksi; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho