Napoli-Roma, Pellegrini potrebbe non giocare

José Mourinho potrebbe dover fare a meno di Pellegrini contro il Napoli. Il capitano giallorosso è reduce da un infortunio

Suona la carica José Mourinho, che dopo la vittoria in Conference League contro il Bodo vuole un finale di stagione da incorniciare. Lunedì ci sarà la trasferta di Napoli e entrambe le squadre non dovranno sbagliare.

Potrebbe partire dal primo minuto Nicolò Zaniolo, protagonista della serata europea, ma potrebbe non esserci Pellegrini. Il capitano giallorosso è alle prese con una caviglia gonfia, rimediata contro il Bodo.

Come arrivano le due squadre all’impegno

Lorenzo Pellegrini verrà dunque valutato. Entrambe le compagini, comunque, sembrano essere cariche per l’incontro, che dirà tanto sul finale di stagione. Un pareggio inguaierebbe tutte e due, con la Juventus che se dovesse vincere ne gioverebbe.

Il Napoli è sotto pressione per le vittorie delle milanesi, mentre i giallorossi hanno il fiato sul collo delle inseguitrici. Il campionato è ancora aperto su tutti i fronti, ma la qualificazione europea è importantissima per i giallorossi. Il Napoli – reo di essere ormai quasi certo della qualificazione in Champions League – vorrebbe provare a puntare allo scudetto.

La davanti le squadre viaggiano a ritmi bassi e potrebbe bastar poco per far rientrare anche la Juventus in corsa. Il Napoli deve dunque far punti, con il pareggio che non aiuterebbe nessuno. Tanto meno i giallorossi, che devono blindare il quinto posto. E mentre tutte le altre riposeranno per la Pasquetta, Napoli e Roma cercheranno di vincere e convincere. Per dare più di un senso alla stagione, per terminare tutto bene.