Napoli – Roma, per Milik gli azzurri chiedono l’inserimento del 2002 Bove

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, la trattativa tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik non sta procedendo a gonfie vele. Le parti in gioco sono tante, così anche le pedine interessate alla trattativa.

Tra Milik e la Roma manca infatti l’accordo, così come manca l’accordo tra Under ed il Napoli. Altro accordo che manca è anche quello tra i due club riguardo alle valutazioni dei cartellini dei giocatori. Ecco allora delineata la difficoltà di imbastire una trattativa così complessa, che quindi richiederà sicuramente tempo.

Novità dell’ultima ora è che il Napoli abbia chiesto alla Roma l’inserimento della trattativa di un altro giovane. Si tratta di Edoardo Bove, centrocampista centrale classe 2002 e fiore all’occhiello della Primavera di Daniele De Rossi. Nell’ultima stagione il ragazzo si è messo in mostra con 20 presenze condite da 3 gol e 5 assist.

Edoardo Bove si aggiunge quindi alla richiesta di Alessio Riccardi e soprattutto a quella di Cengiz Under. Con questi tre cartellini infatti il Napoli si accontenterebbe di non incassare alcun conguaglio economico, allo stesso tempo la Roma eviterebbe di versare milioni nelle casse azzurre in questo periodo economico complicato.

Ora bisogna quindi attendere la reazione della Roma alle richieste del Napoli, dopodiché i vari calciatori in ballo potranno accordarsi con i rispettivi club per il contratto da firmare. Una maxi operazione che potrebbe addirittura non fermarsi a questi nomi: sempre caldi sull’asse sono i profili del giallorosso Jordan Veretout e del difensore azzurro Nikola Maksimovic.