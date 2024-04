Napoli-Roma, possibile scambio a giugno: coinvolto Paulo Dybala?

In casa Napoli, la prossima stagione, sarà quella della rivoluzione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad intervenire sul mercato e regalare, al prossimo allenatore, una squadra che possa sin da subito lottare per i principali traguardi. Tra questi, potrebbe esserci anche Paulo Dybala.

L’attaccante della Roma ha infatti una clausola che scadrà il prossimo luglio e, secondo quanto riportato dal portale StadioNews.it, voci ed indiscrezioni di web accosterebbero l’argentino proprio al Napoli, con un ipotetico scambio con uno dei calciatori della rosa azzurra: Matteo Politano.

Paulo Dybala, attualmente giocatore della Roma, è uno dei calciatori migliori degli ultimi anni del campionato italiano. Nel 2022 con la nazionale argentina si è laureato campione del mondo mentre neii sette anni con la Juventus è riuscito ad aggiungere numerosi trofei al suo palmares. La Vecchia Signora nonostante ciò non ha voluto formalizzare nuove offerte per il giocatore che però è andato via con il titolo di miglior marcatore della squadra.

La società italiana più vicina all’acquisto del giocatore, in passato, non è sempre stata la Roma bensì il Napoli. Il giornalista de Il Roma ed esperto di calciomercato, Giovanni Scotto, nel corso di una puntata di Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva Tele A, dichiarò: “Il Napoli aveva fatto dei sondaggi per l’attaccante Paulo Dybala. Non è vero che i partenopei non ci hanno mai pensato”.

La trattativa ovviamente ha avuto esito negativo perché il giocatore era fermo sulla sua proposta di 7.5 milioni che De Laurentiis non accettò.