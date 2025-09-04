Napoli, Romelu Lukaku già scalpita: l’attaccante punta al rientro il 22 novembre

Il conto alla rovescia è iniziato. Da quella sera di metà agosto, quando Romelu Lukaku ha scoperto che quell’infortunio in amichevole avrebbe cambiato il corso della sua stagione. La diagnosi è stata severa: importante lesione al retto femorale sinistro. Da allora, tutto è fermo.

La data cerchiata in calendario, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è il 22 novembre, indicata come possibile rientro. Il grande assente del ritorno in Champions League del Napoli è proprio lui, escluso inevitabilmente dalla lista. In campionato, invece, rimane ancora una finestra: Lukaku vuole tentare il colpo a sorpresa, accorciando i tempi.

Per questo ha detto no all’intervento chirurgico, scegliendo la cura conservativa. L’obiettivo è chiaro: ridurre lo stop a circa tre mesi e tornare in campo prima del previsto. Per guarire, il bomber si è rivolto ai medici di fiducia che lo conoscono da anni e ha deciso di curarsi in Belgio.

Ogni giorno, però, mantiene i contatti con il Napoli, con Antonio Conte e con il dottor Canonico. Intanto, non vuole sentirsi distante dal gruppo: il suo modo per esserci è un messaggio social, come quello postato dopo il gol di Anguissa. Lukaku scalpita e non vede l’ora di tornare protagonista.