Napoli, Romelu Lukaku potrebbe essere il primo conto di Antonio Conte?

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della SSC Napoli. L’ex mister di Juventus ed Inter sarebbe in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis per trovare una soluzione per la prossima stagione ma, la trattativa, non sembra comunque facile per via delle alte pretese economiche e sportive.

Valter De Maggio, qualche giorno fa, anticipò il possibile mercato del Napoli con l’eventuale arrivo di Antonio Conte: “Adora l’attuale organico del Napoli e accetterebbe anche la cessione di Osimhen a patto, naturalmente, che arrivi Romelu Lukaku. Inoltre il mister vorrebbe anche Kulusevski. Sento dire che l’allenatore pugliese non verrebbe per una questione di ingaggio, ma è una bugia. Sapete quanto chiede? Un po’ meno di Ancelotti”.

LUKAKU PRIMO COLPO DEL NAPOLI CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA: LA VALUTAZIONE DELL’ATTACCANTE DEL CHELSEA ORA IN PRESTITO ALLA ROMA DI DE ROSSI

L’attaccante belga è ancora un giocatore del Chelsea ma, non sembra rientrare più nei piani del club della Premier League. Per questo, quest’anno, è in prestito alla Roma. Nonostante negli ultimi mesi non sia riuscito ad esprimere il suo potenziale, la sua valutazione è di circa 30 milioni di euro.