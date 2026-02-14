Napoli, Romelu Lukaku potrebbe salutare già la prossima estate

Romelu Lukaku e il Napoli, un matrimonio che potrebbe interrompersi già nell’estate 2026. L’attaccante belga, arrivato a Napoli lo scorso anno per dare peso e gol all’attacco azzurro, potrebbe concludere la sua esperienza partenopea il prossimo anno. Due i motivi principali: il suo ingaggio elevato e le nuove strategie di mercato del club. Inoltre, l’infortunio rimediato in estate ha aggravato la sua condizione fisica.

Lukaku percepisce uno stipendio da top player, sostenibile solo in presenza di un rendimento costante e di una centralità assoluta nel progetto tecnico. Ma le cose stanno cambiando. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza hanno infatti deciso di puntare forte su Rasmus Hojlund, per il quali sono stati investiti complessivamente quasi 50 milioni di euro.

Una delle ipotesi più affascinanti riguarda un ritorno alle origini. Lukaku non ha mai nascosto il legame profondo con l’Anderlecht, club che lo ha lanciato giovanissimo nel calcio dei grandi. C’è però anche l’altra faccia della medaglia: quella di un’ultima grande avventura lontano dall’Europa. Già nei mesi scorsi Lukaku aveva ricevuto proposte da club dell’Arabia Saudita con offerte superiori ai 15 milioni di euro a stagione, rifiutate per restare competitivo in Europa.

Nel 2026, con una carriera ormai quasi completa, potrebbe cambiare idea. La Saudi Pro League resta un campionato in piena espansione e disposto a investire cifre enormi per attirare nomi di prestigio. Già qualche mese fa l’esperto di mercato Gerardo Fasano anticipò la possibilità di ritorno in Belgio: “Romelu Lukaku potrebbe tornare all’Anderlecht prima del previsto oppure non avere garantito un posto da titolare nella prossima stagione qualora non facesse bene in questa annata”.