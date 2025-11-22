Napoli, Romelu Lukaku punta ad una convocazione per la partita contro la Roma

Romelu Lukaku vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’attaccante del Napoli, fermo da mesi dopo il gravissimo infortunio estivo, avrebbe ormai completato l’ultima fase del percorso di recupero e si starebbe avvicinando rapidamente al rientro in gruppo. A Castel Volturno filtra un cauto ottimismo: le sensazioni sono positive.

Lukaku ha attraversato settimane complesse, segnate da lavoro individuale, carichi progressivi e test continui per scongiurare il rischio di ricadute. La determinazione dell’ex Inter e Roma, però, non è mai mancata.

L’obiettivo ora è chiarissimo: strappare una convocazione già per la prossima sfida di campionato contro la Roma, una partita che per Lukaku avrebbe un valore simbolico enorme. Il Napoli non vuole forzare i tempi, ma allo stesso tempo monitora da vicino ogni segnale.

Per Conte sarebbe un recupero dal peso specifico incalcolabile: l’attacco azzurro ha sofferto l’assenza di un riferimento centrale di quel livello, e l’eventuale ritorno di Lukaku darebbe non solo profondità alla rosa, ma anche nuova fiducia all’ambiente. Il conto alla rovescia è iniziato, e questa volta Big Rom sembra davvero pronto a rimettersi in cammino.