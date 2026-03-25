Napoli, Romero può essere un’occasione da cogliere

Il Napoli guarda avanti e inizia già a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c’è quello di Cristian Romero, difensore argentino del Tottenham, profilo di esperienza e personalità che potrebbe alzare il livello della retroguardia

Prezzo poco accessibile

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. Romero è un giocatore importante per il club inglese e ha un contratto lungo, valido fino al 2029. Questo rende ogni trattativa complicata, soprattutto dal punto di vista economico. Il Tottenham, infatti, valuta il cartellino del difensore circa 60 milioni di euro, una cifra molto alta che rappresenta il principale ostacolo per chiunque voglia affondare il colpo.

Sul giocatore non c’è solo il Napoli. Anche Inter e Roma stanno seguendo con attenzione la situazione, pronte a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. La concorrenza, quindi, è ampia e agguerrita, e questo potrebbe far salire ulteriormente il prezzo.

Situazione che può evolversi, lentamente

A rendere il tutto ancora più incerto è il momento del Tottenham. La stagione negativa degli Spurs potrebbe portare a cambiamenti importanti, e Romero potrebbe essere uno dei nomi coinvolti in una possibile rivoluzione. Il Napoli osserva e valuta. L’interesse è concreto, ma prima di affondare il colpo serviranno riflessioni attente, soprattutto sui costi dell’operazione. Per ora si tratta di una pista da monitorare, con la consapevolezza che, per portare Romero in Italia, servirà un investimento davvero importante.