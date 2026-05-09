Napoli, un giocatore in prestito tornerà nella rosa: non rimarrà a lungo

Jasper Lindstrom è tornato sul mercato. Il suo prestito al Wolfsburg si è rivelato fallimentare, data una serie di infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo.

Il calciatore danese ha registrato 11 presenze, di cui solo 4 con indosso la maglia da titolare. Stando a quanto trapelato, la squadra dei lupi avrebbe già deciso di non esercitare il suo diritto di opzione di riscatto. Molto probabilmente, quindi, a termine della stagione; il giocatore tornerà al Napoli.

Il club azzurro, d’altro canto, è intenzionato a mettere il centrocampista sul mercato, in vista dell’arrivo della stagione successiva. L’obiettivo è cercare di recuperare il capitale iniziale.

Il team partenopeo acquistò Lindstrom dal Francoforte a circa 30 milioni di euro. La squadra, quindi, vorrebbe darlo via a non meno di 9-10 milioni di euro.

Per il giocatore, si tratterebbe di un’ulteriore possibilità di riscatto. A 26 anni, il centrocampista ha ancora tempo per dimostrare le sue qualità in campo. Affinché ciò accada, però, dovrà trovare una squadra che lo accolga e gli assicuri continuità di gioco.