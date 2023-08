Napoli, rottura totale Lozano-ADL: chiesta la cessione, la cifra richiesta dal presidente

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro con Hirving Lozano. Nel caso in cui non avesse firmato il nuovo contratto, sarebbe stato messo fuori squadra e senza possibilità di giocare le partite della squadra. Una decisione che ha indispettito il giocatore e i suoi agenti, i quali hanno chiesto immediatamente la cessione.

Con Lozano vi è stata una vera e propria rottura, con Rudi Garcia che ora ha il solo Politano a disposizione per la fascia destra del campo. Probabilmente, infatti, fino a gennaio sarà Elmas il sostituto di Lozano, con Aurelio De Laurentiis che sembrerebbe non intenzionato ad effettuare altri acquisti dopo la delusione per il mancato arrivo di Gabri Veiga.

Il Napoli sarebbe disposto ad accettare comunque offerte di un certo livello per far partire il suo attaccante e non inferiori a 25 milioni di euro. Per Lozano le sirene provengono principalmente da America ed Arabia, destinazioni non molto gradite al calciatore che preferirebbe restare in Europa, in Premier League o Liga.