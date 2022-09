Napoli: Rrahamani potrebbe non giocare in nazionale

Amir Rrahamani, classe 1994, è difensore del Napoli e della nazionale del Kosovo, di cui è capitano e primatista di presenze.

Il calciatore durante il match Milan-Napoli, giocato nella scorsa giornata di campionato allo stadio San Siro, aveva accusato problemi muscolari ed infatti era stato fatto sapere che non si sarebbe allenato con la nazionale.

Le ultime informazioni sulle condizioni del calciatore arrivano dal quotidiano kosovaro, il Nacionale, che conferma la mancata presenza agli allenamenti con la nazionale. Tuttavia, sembra non essere in dubbio la sua convocazione nel match contro l’Irlanda del Nord ma non è garantita la presenza in campo.