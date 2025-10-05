lunedì, Ottobre 6, 2025
Calcio

Napoli, Rrahmani è un caso? Fermo da un mese e senza una data certa per il recupero

Moreno Zannone
0
Il caso Rrahmani continua a tenere banco in casa Napoli. Il difensore kosovaro, fermato da un problema fisico più serio del previsto, non ha ancora indicazioni chiare sul ritorno in campo. L’attesa si allunga e cresce la preoccupazione nello staff tecnico, che sperava di poterlo riabbracciare già in queste settimane.

La falsa partenza contro il Pisa, dove era stato convocato ma non impiegato, ha aumentato i dubbi sulle sue reali condizioni. Dopo quella gara, infatti, il calciatore ha avvertito nuovi fastidi che hanno costretto Conte a escluderlo nuovamente dai piani.

Il Napoli, nel frattempo, sta provando a trovare soluzioni alternative per mantenere solidità in difesa, ma l’assenza di Rrahmani si sente. La sua esperienza e la capacità di guidare il reparto sono difficili da sostituire, soprattutto in un momento in cui la squadra deve ritrovare equilibrio.

Nessuno vuole rischiare: il percorso di recupero procede con cautela e senza date fissate. Il club preferisce aspettare che il giocatore torni al cento per cento, consapevole che la stagione è ancora lunga e servirà il miglior Rrahmani per affrontare le sfide decisive.

