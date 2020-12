Napoli, Rrahmani è un caso: non avrebbe ben assimilato il modulo di Rino Gattuso

La prima parte di stagione della SSC Napoli poteva essere migliore. Nonostante ciò, gli azzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni e nel mese di gennaio ci saranno partite importanti.

Quasi tutti i calciatori a disposizione di Rino Gattuso sono stati chiamati in causa, con l’allenatore partenopeo che deve far girare i suoi ragazzi per evitare infortuni dovuti alle troppe partite.

Chi non ha trovato spazio, invece, è il nuovo acquisto Rrahmani. Arrivato in estate dopo essere stato acquistato durante il mercato di gennaio, il difensore non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il motivo sarebbe il modulo adottato da parte dell’allenatore partenopeo.

Il calciatore, infatti, non lo avrebbe ancora assimilato in pieno e per questo motivo il mister continua a preferirgli gli altri difensori. Arrivato per sostituire il partente Koulibaly, Rrahmani ora si trova a riscaldare la panchina a sei mesi dal suo arrivo nel capoluogo campano.