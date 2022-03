Napoli, Rrahmani: “Koulibaly è tra i difensori più forti al Mondo. Vogliamo essere ricordati”

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua avventura partenopea e di un sogno, ovvero quello di vincere un trofeo importante con la maglia azzurra.

“Ricordati come eroi? Vogliamo questo, ma non puoi decidere tutto tu, quello che succede in campo non puoi mai saperlo. Noi vogliamo essere ricordati, ma qualche volta in campo succede di tutto“.

“Giocare con Koulibaly è più facile, è tra i migliori difensori al mondo, è qui da tanti anni, ha fatto vedere che è bravissimo“.

L’obiettivo del Napoli e di Rrahmani è quindi chiaro, fare di tutto per cercare di vincere il tricolore, un trofeo che da troppi anni manca alla piazza azzurra.

Il difensore azzurro ha infine dichiarato: “Ringrazio tutti quelli che ci supportano, loro sono veri tifosi, erano con noi anche quando perdevamo“.