Napoli, Rrahmani pronto al rinnovo

Il Napoli blinda uno dei suoi punti fermi e guarda al futuro con maggiore serenità. Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto con il club azzurro, un segnale chiaro della fiducia che la società ripone nel difensore kosovaro, ormai diventato una colonna della squadra

Pronto a legarsi, ancora, al Napoli

Dopo mesi di contatti e trattative, l’accordo è stato praticamente definito. Mancano solo gli ultimi passaggi formali e l’annuncio ufficiale, ma la strada è tracciata: Rrahmani continuerà a vestire la maglia del Napoli ancora a lungo. Il nuovo contratto dovrebbe estendersi fino al 2029, prolungando di fatto l’attuale scadenza e confermando la volontà del club di costruire una base solida per gli anni a venire.

Non si tratta solo di una questione di durata, ma anche di riconoscimento. Il difensore percepirà uno stipendio importante, intorno ai 3,8 milioni di euro a stagione, cifra che lo porterà a essere uno dei giocatori più valorizzati all’interno della rosa.

Scelta di cuore

La scelta di Rrahmani non è stata scontata. Nonostante diverse offerte arrivate dall’estero, il giocatore ha deciso di restare, legandosi ancora di più a un ambiente in cui si sente centrale e apprezzato. Una decisione che racconta anche il suo attaccamento alla squadra e al progetto tecnico.