Napoli, Rudi Garcia aveva proposto un nome al club che potrebbe finire al Bayern o Psg

Rudi Garcia è stato destituito dopo la sconfitta contro l’Empoli, principalmente a causa della mancanza di gradimento dei giocatori e persino del presidente De Laurentiis riguardo ai suoi metodi di allenamento.

Garcia aveva proposto al Napoli un nome che potrebbe finire ora al Bayern o Psg

Nonostante ciò, Garcia non è l’unico responsabile di questa situazione, in quanto già la scorsa estate aveva sottolineato la necessità di un difensore centrale di alto livello. Il tecnico francese aveva capito in anticipo che Natan e Juan Jesus non erano adatti a giocare al fianco di Rrahmani.

Garcia aveva proposto ad Aurelio De Laurentiis l’acquisto di Kevin Danso dal Lens, ma la trattativa non si concretizzò. Alla fine, il calciatore preferì rinnovare con la squadra francese.

Corteggiato dal Napoli l’estate scorsa dopo l’addio di Kim, Kevin Danso è ora nel mirino di importanti club europei, in particolare PSG e Bayern Monaco, pronti a contenderselo già a gennaio. Cresce il rimpianto per De Laurentiis.