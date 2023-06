Napoli, Rudi Garcia blocca una cessione certa. Non sarà rinnovato il contratto di un centrocampista, andrà via il 30 giugno

Rudi Garcia è pronto a prendersi il Napoli. Il nuovo allenatore partenopeo ha il duro compito di essere il sostituto di Luciano Spalletti, il mister che ha portato alla piazza partenopea tanta felicità con la conquista del primo Scudetto dell’era De Laurentiis e riportando il trofeo in Campania dopo oltre trent’anni.

Con il presidente sono state già programmate le prime strategie di mercato, con Garcia che potrebbe a sorpresa bloccare la cessione di un centrocampista: Diego Demme. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto l’addio per via del poco spazio col mister di Certaldo, ma con Rudi Garcia le cose potrebbero cambiare. Il nuovo allenatore, infatti, ritiene l’italo-tedesco una grande risorsa ed è pronto a riservargli maggiore spazio rispetto a quanto fatto da Luciano Spalletti. Ogni valutazione, quindi, sarà presa dopo il ritiro.

Un calciatore che invece lascerà Napoli il prossimo 30 giugno è Zedadka. Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza e non sarà rinnovato per un ulteriore anno. Il centrocampista algerino, quindi, dovrà trovarsi una nuova squadra disposta a puntare su di lui per il futuro.