Napoli, Rudi Garcia ha individuato il sostituto di Kim

L’arrivo di Kim Min-Jae nella scorsa sessione di mercato estiva è stato solamente uno dei grandi colpi firmati Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Il sudcoreano, infatti, ha vestito la maglia azzurra e conquistato lo scudetto con la squadra.

Su di lui pende una clausola da oltre 50 milioni di euro esercitabile in estate e solo per l’estero. L’obiettivo è quello di trovare un compromesso tra clausola e stipendio affinché la sua avventura in maglia azzurra continui anche per la prossima stagione.

Se ciò non dovesse accadere, però, la dirigenza è già al lavoro per individuare un possibile sostituto. Dunque, se Kim nella prima decade di luglio dovesse partire alla volta del Bayern Monaco, il nuovo mister Garcia ha già chiesto i rinforzi.

A parlarne è Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “Da quello che abbiamo scoperto in giornata, Rudi Garcia ha chiesto Kevin Danso: difensore austriaco che gioca nel Lens, sarebbe lui il preferito e prescelto di Rudi Garcia. Vedremo se sarà subito accontentato il nuovo allenatore“.