Napoli, Rudi Garcia impressionato da un giovane Primavera: Nosa Edward Obaretin

Nel ritiro di Dimaro, per il momento, sono presenti soprattutto ragazzi del settore Primavera. In attesa dell’arrivo dei ‘pezzi grossi’, il mister Rudi Garcia è interessato a valutare i giovani della squadra partenopea e tra questi vi è un ragazzo in particolare, Nosa Edward Obaretin, che avrebbe subito impressionato l’allenatore. Si tratta di un ex giocatore del Milan prelevato dai rossoneri nella passata stagione ed aggregato alla squadra Primavera azzurra.

In un anno ha collezionato 33 presenze ed anche tre reti. La sua posizione preferita è quella da difensore centrale, ma, all’occorrenza, è stato schierato anche come terzino sinistro. La sua altezza, 1,93 m, combinata alla sua agilità, lo rendono un calciatore versatile. Rudi Garcia ha intenzione di valutarlo attentamente così da capire se davvero può far parte della prima squadra azzurra. Attualmente, le sensazioni sono positive.