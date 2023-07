Napoli, Rudi Garcia interessato a Danso: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per sostituire la partenza di Kim. Kevin Denso del Lens sembrerebbe essere uno dei nomi più caldi, come riportato da la redazione de Il Mattino.

I dettagli

“Tutti gli sforzi sono rivolti alla caccia al difensore. E non è vero che non c’è fretta. Ce ne è. Eccome. Con l’ausilio di algoritmi, database, si cerca l’erede di Kim. Che dovrebbe essere Danso, se solo il Lens non si fosse messo di traverso. Ieri De Laurentiis (che in giro sempre con la scorta si è regalato un pranzo in una malga con alcuni tifosi) ha tenuto un’altra conference call per venire a capo della faccenda” si legge sul quotidiano, tra le pagine di sport.

“Il classe 1998 austriaco Danso è il preferito di Garcia. E poiché questo rischia di essere l’unico colpo di mercato, il giudizio del francese sarà importante.

I contatti con gli intermediari degli ultimi giorni hanno portato a un’intesa di massima con il giocatore ma non con il Lens che chiede una cifra superiore ai 30 milioni per il suo perno difensivo” ha concluso il quotidiano.

Dunque, nei prossimi giorni potrebbero avvenire ulteriori contatti per chiudere l’eventuale trattativa.