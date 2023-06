Napoli, Rudi Garcia non avrà uno dei calciatori fondamentali di Spalletti: accordo col Bayern ad un passo

Da pochi minuti il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il nuovo tecnico avrà il compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti, il quale è andato via dopo aver conquistato uno Scudetto. Durante la prossima stagione, però, il nuovo mister dovrà subito fare a meno di un calciatore importante.

Il Napoli, infatti, è pronto a salutare uno dei suoi calciatori principali. Il Bayern Monaco, infatti, avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria del difensore coreano Kim, il quale, quindi, concluderà il 30 giugno la sua esperienza con la maglia partenopea. Il giocatore ha infatti una clausola rescissoria solo per un determinato periodo di tempo, dal primo al quindici luglio. Per questo motivo, diversi club si stanno muovendo già ora, con la squadra bavarese che ha deciso di acquistarlo.

La clausola rescissoria di Kim è variabile e parte da 50 milioni di euro per le squadre di media fascia, fino ad arrivare a 70 milioni di euro in caso di acquisto da parte di top club. Per questo motivo, il Napoli incasserà il massimo, ovvero 70 milioni. Il Bayern Monaco è infatti uno dei club più importanti al Mondo e con un fatturato importante.