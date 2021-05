Napoli, Rugani possibile colpo in difesa. L’agente: “Ha delle buone letture”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo in cui ha parlato anche del suo assistito.

“Il Napoli si è assestato su di un livello importante, ricordiamo che le società italiane non hanno le disponibilità di tante altre. Se incassa X milioni e si confronta con altre dello stesso livello che incassano il doppio, è normale che trovi difficoltà. Gli affari buoni ed intelligenti il Napoli li ha fatti, vedi Koulibaly. Ma in Italia non ci possiamo permettere di prendere giocatori di 100 milioni, bisogna prendere giocatori da 10 milioni e trasformarli in campioni da 100“.

“Rugani possibile nuovo leader della difesa azzurra? Daniele è un calciatore più sulla giocata, sulla posizione, sulla prevenzione. Recupera spesso palloni che sembrano facili, ma perché ci arriva in anticipo, ha delle buone letture. Non è ancora un leader, è vero che non ha 18 anni, ma neanche 32. Spesso i difensori italiani a 24-25 anni non erano ancora leader, ci hanno impiegato del tempo”.

Dopo aver giocato nella Juventus ed aver accantonato il Napoli per un periodo della sua vita, Daniele Rugani potrebbe essere il colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rinforzare la difesa. Il calciatore, ora, sembra essere convinto di sposare la causa azzurra.

L’agente ha infine concluso: “Sarò sincero e diretto: non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né di cessioni né di scambi, ma ovviamente nel calcio può succedere di tutto“.