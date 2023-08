Napoli-Rui, accordo trovato: le cifre del nuovo contratto (fino al 2026) del portoghese

Mario Rui firmerà un nuovo contratto con la SSC Napoli. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, giornalista SKY, l’agente del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno raggiunto l’accordo per il terzino sinistro partenopeo: “L’esterno sinistro portoghese firmerà presto il rinnovo fino al 2026. Un prolungamento di un anno, visto che l’attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2025“.

“Risolta in queste ore dunque la situazione che aveva creato qualche tensione fra le parti“. Dopo le recenti tensioni, quindi, il portoghese resterà in azzurro per altri tre anni. Il giocatore ha accettato un prolungamento di contratto a 2 milioni di euro a stagione che permetteranno quindi al portoghese di incassare un totale di 6 milioni di euro complessivi.