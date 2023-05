Napoli-Salernitana, ADL non ha salutato Spalletti e la squadra dopo la partita: la motivazione de Il Mattino

Festa Scudetto rimandata per la SSC Napoli. Allo stadio Maradona era tutto pronto per iniziare a festeggiare la matematica per la conquista del tricolore, ma, all’83esimo minuto il calciatore della Salernitana, Dia, ha rimandato tutto alla prossima settimana. La matematica, ora, può arrivare nella partita contro l’Udinese, se non prima.

Allo stadio Maradona, comunque, la delusione era tanta. Il presidente Aurelio De Laurentiis, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, più che deluso era sorpreso per quanto successo: “Non passa neppure a salutare Spalletti e la squadra, De Laurentiis. Ma non è certo per ripicca o perché è arrabbiato. Lo fa anche perché sennò sarebbe rimasto intrappolato nel traffico e quindi decide di andar via qualche minuto di anticipo“.

Nessun screzio o ripicca, quindi, ma solo per una questione logistica. I calciatori e lo staff azzurro, infatti, sono stati costretti a rimanere per diverse ore nell’impianto di Fuorigrotta per l’enorme massa di tifosi presenti fuori il Maradona.