Napoli-Salernitana, i tifosi protestano: “Fallo di Demme durante il gol, nessuno l’ha visto?”

La partita dello stadio Maradona tra Napoli e Salernitana si è concluso con un gol all’ultimo minuto di Amir Rrahmani. Il gol del difensore partenopeo, però, non è andato giù ai tifosi avversari, i quali hanno espresso la propria rabbia sui social.

Alcuni, in particolare, polemizzano per quanto accaduto durante l’azione del gol: “Fallo evidente di Demme, nessuno ha notato che salta col gomito alto?”, “Ovviamente siamo sempre penalizzati, gli errori arbitrali non hanno rilevanza per l’ultima in classifica?”, “Demme salta col gomito sul nostro difensore, perché non sento nessuno parlarne in TV? Questa è una partita da ufficio inchieste”.

Dopo la rete di Rrahmani, anche i calciatori della Salernitana hanno protestato con l’arbitro. Subito dopo la rete, infatti, Candreva ha portato all’attenzione dell’arbitro proprio l’intervento del centrocampista partenopeo.

IL COMMENTO DELLA SSC NAPOLI SULLA VITTORIA DEL MARADONA ED IL GOL DI RRHAMANI

Questo il commento ufficiale presente sul sito del club partenopeo: “Il 13 gennaio è certamente un giorno che Amir Rrahmani non dimenticherà mai. Il difensore del Napoli oggi contro la Salernitana ha firmato al minuto 97 il gol che ha deciso il derby con una girata in area di destro. Esattamente un anno fa, ovvero il 13 gennaio del 2023, Amir segnò ancora con un destro vincente il gol del 3-1 alla Juventus nella sfida del Maradona che terminò 5-1. Una data che, a questo punto, vale un circoletto azzurro sul calendario.

Il 13 ricorre nel destino di Rrahmani: le due reti del 13 gennaio ma anche 13 come il suo numero di maglia. Amir e la magia del 13. E adesso provate a dirgli che il 13 porta sfortuna…!“