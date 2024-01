Napoli-Salernitana, il parere di esperti e tifosi sul rigore e gol di Rrahmani

La vittoria del Napoli contro la Salernitana ha lasciato molti dubbi, non solo ai tifosi della Salernitana, ma anche agli esperti. Mentre alcuni concordano con le decisioni prese da parte dell’arbitro, altri, invece, non sono dello stesso parere. Paolo De Paola, sul sito di SportItalia scrive: “Ma Rocchi ha visto l’assurdo rigore dato al Napoli contro la Salernitana?”.

“Simeone aveva già tirato in curva quando Fazio gli ha toccato leggermente il piede. L’attaccante fa poi la solita sceneggiata per richiamare l’attenzione, il Var abbocca e i telecronisti si avventurano in paragoni inesistenti. Veramente assurdo. Quello assegnato a Simeone rientra nella categoria dei “rigorini” che dovevano essere aboliti in questa stagione”.

I tifosi della Salernitana si sono indignati soprattutto per il gol concesso a Rrahmani all’ultimo minuto. Maurizio A. scrive: “Nessun dirigente del Napoli ha ammesso gli errori. Questo è grave! Bisogna rigiocare Napoli-Salernitana! è stata una partita falsa“, “Presidente si ricordi bene anche del ghigno di ADL a fine partita e tragga le sue conclusioni”, conclude Corrado O.

Ad intervenire, anche alcuni tifosi della Juventus: “Tifo Juventus, non sono di parte e posso ammettere che ci sono molti episodi dubbi. Mi è sembrata la solita sceneggiata napoletana…”, “Con loro fanno finta di non vedere e non è la prima volta. Forza Salernitana”