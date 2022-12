Napoli-Salernitana: incontro per Diego Demme

Secondo le ultime indiscrezioni Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020 sarebbe ad un passo dal dire addio in quanto non riesce a trovare il proprio spazio nella rosa attuale.

Nel mirino degli azzurri, se Demme dovesse realmente lasciare la maglia azzurra, sembra essere entrato Ilic del Verona. Il serbo è molto giovane ed ha ampi margini di crescita e potrebbe realmente rappresentare la scelta migliore per De Laurentiis per non lasciare scoperto il centrocampo.

Il nome di Demme, invece, è stato più volte accostato a quello della Salernitana. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la squadra di Iervolino sembrerebbe realmente interessata all’acquisto.

Le ultime sulla questione arrivano dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Il direttore sportivo granata e Cristiano Giuntoli si sono incontrati a pranzo in Turchia. La Salernitana sogna Demme ma la trattativa non è facile e vorrebbe un contributo da parte del Napoli. Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio“.