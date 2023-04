L’ex calciatore del Lecce, Jeda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia in cui ha fatto il suo pronostico per la partita di domani tra Napoli e Salernitana. In particolare, l’ex giocatore è sicuro che domani gli azzurri non festeggeranno il tricolore nel derby campano.

“Secondo me il Napoli non vincerà lo scudetto questa domenica. Vedo una Salernitana che sta bene. Questa squadra non ti regala la partita“.