Napoli-Salernitana, si va verso il rinvio: orario a sorpresa per la disputa del match

La partita tra Napoli e Salernitana quasi sicuramente sarà rinviata per motivi di ordine pubblico. Il derby campano sarà spostato da sabato 29 aprile alle ore 15 a domenica 30 aprile alle ore 12.30, ovvero in contemporanea con la partita tra Inter e Lazio. Ad annunciare il possibile spostamento lo stesso presidente della Lega di Serie A, Casini: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”.

A prescindere dal risultato, infatti, è chiaro che la partita sarà rinviata al giorno successivo per evitare problemi nella città di Napoli. La festa Scudetto, infatti, potrebbe paralizzare l’intera città ed è inevitabile prendere una decisione del genere.

Di seguito la prima pagina dell’edizione de Il Corriere dello Sport in cui cita proprio il possibile rinvio della partita: