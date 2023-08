Napoli, salta l’affare Faraoni: Garcia stregato da Alessandro Zanoli

Rudi Garcia stregato da Alessandro Zanoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il mister azzurro è rimasto colpito dal giovane terzino partenopeo e per questo ha optato per la sua permanenza.

L’affare con l’Hellas Verona e riguardante il giocatore Marco Davide Faraoni è quindi destinato a saltare, con Zanoli che, salvo clamorose sorprese, resterà a Napoli almeno fino a giugno. Garcia ritiene Zanoli un potenziale top player, un calciatore in grado di fare la differenza. Per convicerlo a restare in azzurro sicuramente avrà maggiore spazio rispetto allo scorso anno.