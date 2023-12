Napoli, salta Mazzocchi e arriva Faraoni a costo zero: l’ingaggio del nuovo difensore

Il Napoli è ad un passo dal primo acquisto per il mercato di gennaio: Davide Faraoni. Il difensore arriverà in azzurro nei prossimi giorni e prenderà il posto di Alessandro Zanoli che andrà via in prestito, probabilmente al Genoa.

L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con il terzino che arriverebbe in azzurro a costo zero, senza quindi un riconoscimento economico alla squadra attualmente detentrice del cartellino, l’Hellas Verona.

Su X, Nicolò Schira scrive: “Davide Faraoni potrà lasciare il Verona gratis a gennaio. L’esterno ha già concordato condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2026 (1 milione all’anno). Adesso si aspetta la decisione finale su Mazzocchi: se non si trova l’intesa con la Salernitana, Faraoni sarà un giocatore del Napoli“.

Il calciatore è quindi pronto a firmare un contratto con la SSC Napoli fino al 2026. Faraoni guadagnerà, durante la sua intera avventura partenopea, 3 milioni di euro netti.

SABATINI FA SALTARE MAZZOCCHI, IL NAPOLI COMPRA DAVIDE FARAONI COME VICE-DI LORENZO

“Il Napoli è interessato a Mazzocchi, per me che l’ho preso a un milione dal Venezia è una soddisfazione personale. Non c’è decoro in questa situazione. Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria. Io lo so che lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà dinanzi alla sua stessa vita, ma parlerò con lui a quattr’occhi e sarò chiaro. Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un atleta importante, da nazionale”.