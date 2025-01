Napoli, saluta Caprile: da promessa all’addio, Conte ha deciso di puntare su Alex Meret

La SSC Napoli saluta Elia Caprile. Il portiere azzurro, dopo solo sei mesi, saluta il club partenopeo ed approda al Cagliari. Il calciatore va in prestito con diritto di riscatto a favore del club sardo per circa 8 milioni di euro. Ieri sera è approdato in terra sarda ed è ha effettuato le visite mediche.

Queste le prime dichiarazioni di Caprile: “Sono molto contento di essere qui. Se sono già pronto per il Milan? Deciderà il mister. Non ho ancora parlato con lui. Cagliari era per certi nel mio destino. Una sorta di storia amore-odio considerati i precedenti con il Bari. Ora spero si tratti solo di amore“.

LA SSC NAPOLI HA DECISO DI NON PUNTARE SU ELIA CAPRILE PER IL FUTURO: TUTTO SU ALEX MERET, IL QUALE STA RINNOVANDO IL CONTRATTO CON IL CLUB PARTENOPEO

Elia Caprile era approdato a Napoli come portiere del futuro. Dopo sei mesi in maglia azzurra, ha però visto che il suo ruolo era secondario, con il club partenopeo che ha preferito meglio continuare a puntare su Meret. Per questo, la decisione di andare a Cagliari dove sarà il portiere titolare.