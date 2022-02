Napoli, Salvatore Bagni: “Temo una cessione di Fabian Ruiz, ho paura che possa andare via”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, il quale ha parlato della squadra azzurra e di un calciatore che, secondo lui, potrebbe andare via durante il prossimo calciomercato.

“Chi può essere sacrificato nel mercato estivo? Temo Fabian Ruiz, ho paura che possa andare via e che non ci possa essere un accordo sul contratto“.

“Si può far paura all’Inter. La società non si è mossa perché ha compreso il valore della propria rosa. Quando torneranno Koulibaly e Anguissa vedremo come finirà ma siamo molto competitivi“.

Per l’ex calciatore del Napoli, quindi, c’è il rischio di un sacrificio importante, ovvero quello di Fabian Ruiz. Quest’ultimo, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

Salvatore Bagni, infine, ha parlato del mercato di gennaio condotto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli ha fatto benissimo a non muoversi. Questa squadra può vincere tutte le partite o fare un filotto, in assoluto“.