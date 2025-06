Napoli, Sam Beukema ha detto sì al trasferimento: trattativa tra i 30 e 40 milioni di euro

Il calciomercato della SSC Napoli è in fermento. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare ad Antonio Conte una squadra importante in vista del ritorno in Champions League e per questo sta lavorando su diversi profili tra cui la figura di un nuovo difensore centrale che prenderà il posto di Rafa Marin.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è arrivato il sì al trasferimento in Campania del difensore del Bologna, Sam Beukema: “Il Napoli vuole rinforzare la propria difesa, in pole c’è Sam Beukema. L’olandese ha aperto al trasferimento al Napoli. Il calciatore si sente pronto per fare un passo in avanti. Ora il Napoli dovrà trattare il trasferimento del calciatore in Campania col Bologna”.

Da parte del difensore è quindi arrivato il sì. Si lavora, ora, per chiudere la trattativa con il Bologna che chiede 40 milioni per il suo difensore. Il Napoli, dal canto suo, cerca lo sconto e vorrebbe chiudere la trattativa con circa dieci milioni di euro in meno.

NAPOLI, ERA QUASI TUTTO FATTO PER DAVID: ANTONIO CONTE HA DECISO DI ACCONTONARE LA TRATTATIVA. IL CLUB AZZURRO AVEVA OFFERTO 4 ANNI DI CONTRATTO CON INGAGGIO DA 6 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE

“Tra i calciatori che l’allenatore Antonio Conte ha deciso di accantonare c’è anche quello di David. Il suo futuro si allontana dall’Italia. Il Napoli aveva avanzato tantissimo nella trattativa con l’attaccante, gli azzurri, tra commissioni ed ingaggio, avevano raggiunto un accordo verbale su tutto. Il Napoli offriva 4 anni di contratto a 6 milioni netti a stagione. Ma evidentemente il mister preferisce altri profili”, ha concluso Moretto.