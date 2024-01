Napoli, Samardzic il secondo acquisto entro venerdì. De Maggio: “Siamo ai dettagli, giocherà in azzurro”

Il Napoli si appresta a definire il secondo colpo del 2024. Come dichiarato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a chiudere l’acquisto di Lazar Samardzic, il quale potrebbe sbarcare in Campania entro venerdì.

“Il Napoli già domani potrebbe chiudere l’affare con l’Udinese, al massimo nella giornata di venerdì. Mi risulta che siamo ai dettagli, Samardzic entro domani sarà un nuovo giocatore del Napoli”.

“Non ci sono spiragli per la Lazio. Il primo gennaio Samardzic ha incontrato dei miei amici di Udine e ha detto che sognava di arrivare al Napoli e che nei prossimi giorni avrebbe firmato“.

LE CIFRE DEL POSSIBILE TRASFERIMENTO DI LAZAR SAMARDZIC ALLA CORTE DI WALTER MAZZARRI

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore dovrebbe trasferirsi al Napoli per una cifra di 20 milioni di euro.

La trattativa prosegue e nelle ultime ore si starebbero limando i dettagli per quanto riguarda i diritti d’immagine. Secondo Fabrizio Romano, però, “le trattative tra il Napoli e il padre di Lazar Samardzić sono in corso. Tutte le parti sono in trattative per negoziare a condizioni personali. La trattativa tra Napoli e Udinese sta già procedendo bene“.