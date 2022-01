Napoli-Samp, applausi per Quagliarella: alcuni tifosi gli chiedono di ritornare

In casa Napoli l’attenzione, in queste ultime settimane, era sicuramente sul futuro di Lorenzo Insigne, il quale ha deciso di lasciare la sua città e firmare per il Toronto, squadra canadese che gli garantirà uno stipendio importante.

Nel frattempo, però, Insigne continuerà a vestire la maglia azzurra dal momento che ha deciso di trasferirsi in Canada solo dal prossimo luglio.

Nella partita di oggi contro la Sampdoria il capitano azzurro affronterà un altro calciatore simbolo del Napoli del passato Fabio Quagliarella.

Nella giornata di ieri l’attaccante blucerchiato è stato applaudito da parte dei tifosi azzurri, con alcuni che addirittura lo hanno implorato di ritornare a Napoli e prendere il posto di Lorenzo Insigne.

Quagliarella ha risposto con un sorriso. Nonostante le voci di un possibile ritorno in azzurro per chiudere la carriera, difficilmente Fabio ritornerà in Campania.