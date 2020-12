Napoli-Samp, l’indiscrezione: Quagliarella visiterà i Quartieri Spagnoli in omaggio a Maradona

In vista della partita Napoli-Sampdoria che si disputerà domenica 13 dicembre alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona, sono stati vari i professionisti del club blucerchiato a manifestare il desiderio di rendere omaggio al campione scomparso lo scorso 25 novembre.

La Sampdoria non si trova in un momento ottimane, nelle ultime 15 partite in trasferta, infatti, ha sempre preso goal. L’ultima volta in cui l’attuale porta di Audero sarebbe rimasta inviolata risale allo scorso 6 gennaio 2020.

Quasi un anno fa, dunque. I genovesi proveranno dunque senza alcun dubbio a dare una scossa positiva a questo trend, cercando di andare a segno a tutti i costi e di non subire goal.

Nel frattempo, però, Quagliarella, Ranieri, Osti ed il presidente Ferrero avrebbero manifestato il forte desiderio di andare in visita ai Quartieri Spagnoli, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid attualmente vigenti.

La volontà sarebbe quella di vivere quelle atmosfere tipiche della Napoli più verace, così da rendere omaggio a colui che è ritenuto il campione calcistico più forte di tutti i tempi, e all’ambiente in cui trovò la sua massima espressività.