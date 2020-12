Napoli-Sampdoria, i convocati di Ranieri: recuperati Gabbiadini e Tonelli

Oggi, alle ore 15, Napoli e Sampdoria scenderanno in campo per la partita di Serie A. Gli uomini di Rino Gattuso vogliono continuare il trend positivo e portare a casa tre punti fondamentali per la rincorsa al Milan di Stefano Pioli.

La Sampdoria di Ranieri, però, non vuole dare vita facile agli azzurri, e per questo il mister punterà sulla squadra migliore. Intanto, per Ranieri arrivano buone notizie dalla lista dei convocati.

Due giocatori chiave della squadra, Gabbiadini e Tonelli, hanno recuperato in extremis e saranno quindi della partita.

Questa la lista dei convocati da parte di Ranieri per la sfida allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.