Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: Mertens titolare, spazio a Meret

Lo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 15, vedrà in campo il Napoli e la Sampdoria. Entrambe le squadre puntano ai tre punti, gli azzurri per rimanere nella scia del Milan e i ragazzi di Ranieri per togliersi dalle zone calde della classifica.

La squadra favorita sarà ovviamente il Napoli che, nelle ultime nove partite contro la Sampdoria, ne ha vinte ben otto.

Per continuare la marcia positiva contro i blucerchiati, Rino Gattuso si affiderà ai suoi uomini chiave, con Dries Mertens che dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, infatti, è ancora ai box a causa di un infortunio rimediato con la sua nazionale e, molto probabilmente, non ritornerà in campo prima del nuovo anno. In attesa di Osimhen, quindi, questa è la probabile formazione che scenderà in campo contro la Sampdoria:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.